Bakan Çavuşoğlu: PKK'nın katliamına sessizler ya da geçiştirmeye çalışıyorlar

Bakan Çavuşoğlu: PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak. Bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'amalarla' geçiştirmeye çalışıyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti.

Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak.

Bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'amalarla' geçiştirmeye çalışıyorlar." dedi.