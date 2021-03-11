Türkiye, Rusya ve Katar anlaştı! Flaş Suriye kararı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Amacımız Suriye 'de kalıcı çözüm çabalarına katkıda bulunmak. Bu amaçla verimli toplantılar gerçekleştik. Suriye'deki insani durumu ele aldık. Pandemiyle daha da kötüleşti.

Çabaların önünde engeller oluştu. 6 buçuk milyondan fazla insan Suriye dışında yaşıyor.

Bunların 3.4 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

10 yıldır Suriye'deki durumu suistimal eden terör örgütleri var. DEAŞ ve PKK /YPG gibi terör örgütlerini de toplantıda ele aldık. Suriye'nin sınır bütünlüğünü desteklediğimizi vurguladık.

Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapmak konusunda mutabık kaldık. Amacımız Suriye'de kalıcı bir barışın tesis edilmesidir.

ABD ile S-400 krizi

Türkiye ihtiyacını farklı kaynaklardan alabilir. Türkiyeyi kimsenin eleştirmemesi gerekiyor. Bağımsız bir ülke olarak Türkiye bu hakkını önümüzdeki süreçte kullanacaktır.