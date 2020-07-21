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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! Sahada yenilgiye uğradılar

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 15:40 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 16:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar."


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da tek  çözümün, siyasi çözüm olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar askeri çözümü tercih  edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar." dedi. 
 
Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer  Dışişleri Bakanı  Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak  basın toplantısı düzenledi.
 
Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel  konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen  Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz.  Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada  yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun,  siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir  yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."
 

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