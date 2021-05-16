Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması: Türkiye gereken her adımı atmaya hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ile ilgili, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

İsrail'in alçak saldırılarına ilişkin Bakan Çavuşoğlu da açıklama yaptı. Çavuşoğlu Filistin ile ilgili, 'Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır' ifadelerine yer verdi.