Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile ortak açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ve Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gelenek var. İlk defa göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'ye yaparlar. Bayramov da ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığı için çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki süreçte de kardeşim Ceyhun Bayramov ile çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışıyla sürdüreceğiz. Hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız.

İkili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu gibi 15 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor. Diğer toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Alınan kararların uygulamasını da birlikte takip edeceğiz.

DİĞER TARAFTAN KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIYOR

Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslarda sadece Kafkaslar için değil ta Uzak Doğu Asya'dan Londra 'ya kadar önemli stratejik projeleri hayata geçirdi. Bakü Tiflis Ceyhan ve TANAP gibi...

Kardeş Türkmenistan, Kazakistan , Özbekistan'ın projelere dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TÜM İMKANLARIMIZLA KARDEŞ AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

12 Temmuz 'da Ermenistan , kardeş Azerbaycan'a saldırıda bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sorunun sebebi nedir? Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Ve bugüne kadar tüm kararlara rağmen; yani BM, Avrupa Konseyi gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Peki bu kararlara rağmen bu sorun niye çözülmedi? Bunun sebebi, uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi şekilde gayret sarf etmemesidir.