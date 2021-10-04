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Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya net mesaj! 'Gereğini yaparız'

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 19:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diplomasiden ve hakça paylaşımdan yana olduğunu vurgulayarak, "Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da gereğini yaparız." dedi.


Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Varşova'daki  görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek  taraflı ve provokatif adımlarına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin  her zaman diplomasiye öncelik verdiğinin altını çizdi.
 
Çavuşoğlu, "Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Sahaya  inmemizin amacı da tekrar herkesi diplomasiye geri döndürmek." diye konuştu.
 
Daha önce Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin sebebinin, Yunanistan  ve Rum kesiminin maksimalist yaklaşımları olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sevilla  haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimleri. Biz bunun  böyle olmayacağını sahada gösterdik." dedi.
 
Çavuşoğlu, Kıbrıs Türklerinin hakça paylaşımdan yana olduğunu,  Türkiye'nin de Akdeniz ülkelerinin bir araya geleceği bir konferans önerisinde  bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz Konferansı'nı teklif  etti Avrupa Birliği'ne (AB). Henüz AB'den de bu anlamda bir cevap yok, o da çok  ilginçtir." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek herkes için  kazan-kazan formülünde hakça paylaşımın nasıl sağlanacağının ele alınmasından  yana olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 
"Ama aynı zamanda her ülke kendi kıta sahanlığını, münhasır ekonomik  bölgesini, denizler için söylüyorum, kara sularını korumak durumundadır. Son  zamanlarda maalesef Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler  var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim  askerimiz, donanmamız önce uyarıyı yapıyor, sonra gerekli tedbirleri alıyor. Rum  kesimi ise, ağustos ayında, ekim ayında ve sonrasında yeni bir sondaj faaliyetine  başlayabileceğini söyledi. Ağustos ayında açıklamıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu  da provokatif bir adımdır."
 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin ise, Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça  paylaşımı için bir mekanizma kurulmasından yana olduğunu belirterek, "Umarım  sayın (Polonya) Cumhurbaşkanı (Andrzej) Duda, Kıbrıs ziyaretinde her iki tarafı  da dinler ve dostane tavsiyelerde de bulunur. Yani biz sonuçta diplomasiden  yanayız, hakça paylaşımdan yanayız. Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını  sonuna kadar savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir adım olduğu zaman da  gereğini yaparız. İşin kısaca özeti bu."
 

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