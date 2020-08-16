Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına sert tepki!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesinin ardından yaptığı toplantıda ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama"" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'un açıklamaları şöyle;
İkili bir ziyarette bulunacak. İspanya Dışişleri Bakanı'yla görüşme imkanımız oldu. Yemin töreninden sonra Pompeo ile ikili görüşmeler oldu. Özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya istişaresini geliştirmeyi ele aldık. Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu, neler olduğunu, yapıcı tutumumuzu anlattık. Haklı davamızı, kıta sahanlığımızı, bu güne kadar attığımız adımları anlattık. Çünkü Yunanistan kara propaganda yapıyor. Biz hep diyalogdan yana olduk. Son dönemdeki gelişmelerden haberdar olduğunu da gördük. Diğer ikili ilişkilerimizi bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu. Böylelikle bu ziyareti verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz.
JOE BİDEN TEPKİSİ
Gerçekten Biden'in medyaya yansıyan konuşmalarına bakılınca insan üzülüyor. Büyük bir devlet olan ABD'nin başkan adayının böyle konuşması üzücü. Bilgi noksanlığı var. Hükümet unsurları diye bir terminoloji gibi bir şey kullanmış. Obama döneminde teröristlerle yatıp kalktıkları için unsurları diye hitap ediyor. Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Bir başkan adayının böylesine bir hatalara düşmesi ilginç bir durum. Kürt kökenliler diyor "Meclise girdirdik" diyor haddini aşan laflar söylüyor. Sen kimsin kürtleri Meclis'e soktuk diyebiliyorsun. Bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda haddini aştığını görüyoruz. Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmeyi söylüyor. Bundan şunu anlıyoruz. Geçmişte darbeyle yapamadık şimdi böyle yapacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Ankara'ya gelerek özür dilemişti. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduklarını görüyoruz.