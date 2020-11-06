Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD seçimlerine ilişkin flaş açıklama!

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'de) Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD 'deki başkanlık seçimleri ırkçılık ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"(Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği.

Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz.

(ABD'de) Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.