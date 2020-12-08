08 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.343 0.97 EURO 9,4820 0.24
USD 7,8180 0.10 ALTIN 468,400 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye son dakika mesajı

08 Aralık 2020 Salı - 13:31 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 13:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
 
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
 
- İki görüşmelerde Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konularını görüştük.
 
- Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğinden ve AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden yana.
 
- Macaristan, Türkiye'nin haklı olduğu konularda hep yanında durdu.
 
- Biz de AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ama bunu, yarın AB Zirvesi başladığı için söylemiyoruz.
 
- Hem bizden hem de AB'den kaynaklanan sebeplerden dolayı sorunlar çıktı.
 
Szijjarto'nun konuşmasından satır başları;
 
- Brüksel sorumsuz göçmen politikası sürdürüyor.
 
- AB, Türkiye'ye teşekkür etmeli. Onlar 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor.
 
- İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir. AB, Türkiye'ye vaat ettiği parayı ödemeli.
 
- Türkiye her açıdan AB için stratejik bir ortak. Türkiye'ye karşı çifte standart bırakılmalı.
 

ETİKETLER

bakan ab çavuşoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.