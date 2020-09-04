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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

04 Eylül 2020 Cuma - 17:41 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 17:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri  Jens Stoltenberg ile görüştü.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ve son gelişmeler ele alındı.
 

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Mevlüt Çavuşoğlu NATO Stoltenberg
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