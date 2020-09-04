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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
04 Eylül 2020 Cuma - 17:41
| Son Güncelleme : 04 09 2020 - 17:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SONRA OKU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmesinde, Doğu
Akdeniz
konusu ve son gelişmeler ele alındı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
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