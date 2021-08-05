Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüştü. Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alındı.
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
05 Ağustos 2021 Perşembe - 12:29 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 12:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüştü.
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