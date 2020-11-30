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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 10:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Covid-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle 1-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir.
 
Toplantıda İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla başlatılan NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesindeki durumun ele alınması; NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve geniş Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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Bakan Çavuşoğlu NATO toplantı
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