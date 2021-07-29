Bakan Çavuşoğlu'na, Yunan mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.