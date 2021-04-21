Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malta Dişişleri Bakanı Bartolo’nun ziyaretinden sonra, Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana’yla da işbirliği projelerini değerlendirdik. 2'nci Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısını en kısa sürede düzenleyeceğiz. Türkiye-Malta-Libya üçlü iş birliği sürecini geliştireceğiz" ifadesini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı ile görüştü
DHA | 21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:48 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 16:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde Caruana ile görüştü.
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