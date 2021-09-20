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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’yla görüştü

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 0:03 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 0:03

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında “BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam” ifadelerini kullandı.
 

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ABD New York Mevlüt Çavuşoğlu
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