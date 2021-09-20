Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında “BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam” ifadelerini kullandı.
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- Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’yla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’yla görüştü
AA | 20 Eylül 2021 Pazartesi - 0:03 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 0:03