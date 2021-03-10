Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu çerçevede, diğer hususlar meyanında Suriye’de mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamanın da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor
DHA | 10 Mart 2021 Çarşamba - 9:54 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 9:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart'ta Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
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