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Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

DHA |  05 Mart 2021 Cuma - 13:25 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 13:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefonda görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmüştür. Linde, kazada şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti, AGİT Dönem Başkanı olarak yürütme kurulu konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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