05 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.482 -0.87 EURO 9,1160 0.25
USD 7,4250 0.03 ALTIN 465,770 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü

05 Ocak 2021 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

Bakan Çavuşoğlu İrlanda Coveney
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.