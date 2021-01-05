Detaylar geliyor...
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ile görüştü
05 Ocak 2021 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.
- İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi hazırlığı! Bugün başlıyor, su satışları patladı...
- Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen futbolcu için açıklama!
- Instagram'a bilgisayardan girenlere önemli uyarı!
- Geven otundan elde edilen molekül kanserle savaşacak
- Gelinim Mutfakta 613. Bölüm Fragmanı
- ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor