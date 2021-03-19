Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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- Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
DHA | 19 Mart 2021 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 10:12
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
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