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Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 16:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
 
Görüşmede, Covid-19, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya konularının ele alındığı belirtildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu Dominic Raab Dışişleri
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