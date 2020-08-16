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Bakan Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

16 Ağustos 2020 Pazar - 20:07 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 20:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo’da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile korona virüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz konusunun ele alınması bekleniyor. Çavuşoğlu’nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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