Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak açıklama yapıyor.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Bölgesel konuları ve işbirliğimizi değerlendirdik. 3+3 formatta bir işbirliği planlıyoruz.
Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.
"BIDEN YÖNETİMİ UMARIM ANLAŞMAYA GERİ DÖNER"
İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.