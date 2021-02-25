Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor
DHA | 25 Şubat 2021 Perşembe - 10:17 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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