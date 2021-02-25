Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.