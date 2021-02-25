25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.502 1.29 EURO 8,7800 0.62
USD 7,1890 0.27 ALTIN 414,000 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 10:17 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.
 

ETİKETLER

Bakan Çavuşoğlu Hırvatistan Mevlüt Çavuşoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.