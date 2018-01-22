Bakan Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun Fransa ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanının ev sahipliğinde 23 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakanlık açıklamasında ayrıca Çavuşoğlu'nun toplantı marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğunu belirtti.