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Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 12:28 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 12:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Fransız  mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi yaptı.
 
Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin diplomatik temasları  çerçevesinde dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de karşı tarafın talebi  üzerine telefonda görüşmüştü.
 
Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD,  Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik  misyon şefleri de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında  bilgilendirilmişti.
 
 
 
 
 

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