Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla bugün telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin diplomatik temasları çerçevesinde dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüşmüştü.
Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.