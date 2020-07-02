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Bakan Çavuşoğlu: Fransa bizden özür dilemelidir

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 12:42 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli. Gemilerimizin Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik  uyguladığı seyahat uyarısını objektif kriterler çerçevesinde gözden geçirmesi  gerektiğini söyledi. 
 
Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya  Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı  düzenledi.
 
Temaslarında, turizm konusunun da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu,  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp  Meşe ile yaptıkları bu ziyarette, Kovid-19 salgını sürecine ilişkin verileri  muhataplarıyla paylaştıklarını vurguladı.
 
 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve  diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun ve tüm tedbirleri  aldığının altını çizerek, tüm tesislerin, havaalanlarının ve transferler dahil  tüm sürecin Alman firmalarca sertifika edildiğini ve denetiminin de onlar  tarafından yapılacağını belirtti.
 
Halihazırda, 11 Haziran itibarıyla 8 şehre uçuşların başladığını ve  turistlerin de yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu,  "Önemli olan Almanya'nın bu seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor.  Objektif veriler çerçevesinde (gözden) geçirmesi lazım. Alman dostlarımız da  Türkiye'ye tatile gelmek istiyor." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, sadece Türk sektörü için değil Alman turizm sektörü için de  bu konunun çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Biz, son  rakamları da bugün Heiko'ya verdik. Arkadaşlarımız da muhataplarına verecek.  Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke listesinde olması  lazım. Sağlık konusunda dünyada en iyilerden bir tanesi Almanya, bir tanesi de  Türkiye."
 
"Turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde ağırlayacağız"
Avrupa Birliği'nin (AB) listesinin de objektif kriterler çerçevesinde  belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede  var, Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Bilimsel  konularda, sağlık konularında siyasi saiklerde bir ülkenin lehine ya da aleyhine  karar almak, bizleri yanıltabilir ve bizi yanlış yerlere götürebilir. Geçen sene  5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir  memnuniyetle Almanya'ya döndüler."
 
 
Türkiye'nin şeffaf ve güncellenmiş verileri herkesle paylaştığını  vurgulayan Çavuşoğlu, "Hepimiz için en önemli olan şey, insanlarımızın  sağlığıdır. Bizim açımızdan Türk vatandaşıyla Almanya vatandaşının veya başka bir  ülkenin vatandaşının arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli ve bunu  da temin etmek için tedbirlerimizi aldık, hazırız ve inşallah yakın zamanda  Almanya'dan ve diğer ülkelerden de turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde  ağırlayacağız." ifadesini kullandı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın,  Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği yönündeki iddiasının doğru  olmadığını ve Türkiye'nin bunu rapor ve belgelerle kanıtladığını vurgulayarak,  Fransa'nın bu konuda Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini söyledi. 
 
Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin'de Almanya  Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı  düzenledi.
 
Türkiye'nin Libya'ya ilişkin tutumunun net olduğunu ve ülkedeki meşru  Serrac hükümeti ile ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim orada  verdiğimiz, Libya'ya, askeri iş birliği anlaşmamız çerçevesinde, danışmanlık."  diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Fransa'nın, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği  iddiasına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Fransa, gerek AB'ye gerek NATO'ya doğruyu söylememiştir. Bizim  gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz  bunu kanıtladık. NATO'ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü. Fransa'nın,  özellikle burada yanlış bilgilendirmeyle, yönlendirmeyle Türkiye aleyhtarlığı  yapmak yerine samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim şu anda Fransa'dan  beklentimiz, doğru bilgi vermemesinden dolayı, 'ama'sız net bir şekilde bizden  özür dilemesidir. Bu olabilir, birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Dolayısıyla  belgelerle ortaya çıktığı zaman da bu ülkenin, Türkiye'den özür dilemesi  gerekiyor. Bizim beklentimiz bu."
 
Türkiye'nin, NATO müttefikleriyle ilişkilerine çok önem verdiğini ve  böyle bir olayın yaşanmaması için de azami dikkati gösterdiğini dile getiren  Çavuşoğlu, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için düzenlediği  Irini operasyonunun yanlışlığından ve Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği  zeminden kaynaklanan bir Türkiye karşıtlığının görüldüğünü vurguladı.
 
"AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye gelecek"
Çavuşoğlu, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığını tebrik ederek, ortaya  koyduğu gerçekçi ve ihtiyaç duyulan önceliklere, Türkiye'nin de AB ile  müzakereleri devam eden bir ülke olarak elinden gelen desteği vereceğini söyledi.
 
Türkiye'nin, AB yönetimi ve kurumlarıyla iyi bir diyaloğu olduğunu ve  Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı sürecinde de Türkiye-AB ilişkilerini daha  sağlıklı bir şekilde geliştirmek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, AB Dış  İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in pazartesi  günü Türkiye'ye geleceğini bildirildi.
 
Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, Almanya'nın AB  Dönem Başkanlığı sürecine ilişkin beklentilerini de dile getirdiklerini  belirterek, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi, göç ve  mülteci konularını da ele aldıklarını anlattı.
 
Bu konularda daha pozitif bir ortamda yol kat etmek istediklerini  ancak Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege gibi "ilişkileri zehirleyen konular" olduğunu  belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, karşılıklı saygı ve çıkar temelinde, Yunanistan  dahil herkesle var olan sorunları diyalog ve iş birliği içinde çözmekten yana  olduğunu söyledi.
 
Suriye'de kalıcı bir barış ve istikrarın önemli olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkede ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi sürecin  hızlandırılması için ortaya koyduğu çabalara dikkati çekerek, AB'nin bundan  sonraki süreçte insani yardımlar olmak üzere oynayabileceği roller olduğunu  kaydetti.
 
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün gerekliliğinin altını çizen  Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife  Hafter'in ateşkese yanaşmadığının Berlin'de açıkça görüldüğünü hatırlattı.
 
Ülkede kalıcı ateşkes için sonuç odaklı bir siyasi süreçle ilgili yol  haritasının ortaya konulması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam  etti:
"Tüm bu konularda Almanya ile ve diğer ülkelerle çalışmak isteriz.  Buna Fransa da dahil. Yeter ki hepimiz meşruiyetten yana olalım, yeter ki  darbecileri desteklemeyelim ve Libya'nın bölünmesine karşı olalım. Burada  NATO'nun endişelerini de iyi anlamamız lazım. Bu endişeleri de karşılayacak bir  istikrar ve huzura Libya'yı kavuşturmamız gerekiyor."
 
"Alman turistlerin uyarılara rağmen Türkiye'ye gelme sebebi,  Türkiye'yi güvenli görmeleri"
Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  Türkiye'ye yaptığı seyahat uyarısını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren  Çavuşoğlu, yapılan ikili görüşmede bu hissiyatın giderilmesine yönelik  yapılanlara ilişkin soruya, "Bazı Alman gazeteci dostlarımız bu olaydan dolayı  Almanya'ya küsecek miyiz diye sordu. Burada küsmek olmaz, yanlış bir bilgi varsa  düzeltmek bizim görevimizdir. Daha fazla angajmana ve diyaloğa ihtiyacımız var."  ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'deki tedavilere ilişkin soruların cevaplandığını belirten  Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanlığımız da Alman muhataplarına bir mektup gönderdi. Bugün  de bu konuda duyduğumuz hayal kırıklığına ilaveten nasıl çözebileceğimizi ve  neler yapmamız gerektiğini konuştuk. İçişleri bakanlıklarını ilgilendirdiği için  öğleden sonra da İçişleri Bakanı ile görüşeceğim. Dolayısıyla bugünkü  görüşmelerimizin olumlu netice getireceğine inanıyorum ve umut ediyorum."  dedi.
 
Çavuşoğlu, uyarılara rağmen Alman turistlerin Türkiye'ye gelmeye  başladığını da ifade ederek, Almanlar ile Almanya'da yaşayan Türklerin  seyahatlerini tamamladıktan sonra 14 gün izolasyon kuralından çekindiklerini  söyledi.
 
Kendisinin de Antalya'da Alman komşuları bulunduğunu ve onların  Türkiye'ye gelmeye başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bunun sebebi Türkiye'yi  güvenli görmeleri. Bu seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa daha rahat bir ortamda  gelecekler." diye konuştu.
 
Turistler otelde izolasyona girebilecek
Çavuşoğlu, Türkiye'de kullanılan bazı ilaçların Almanya'da ruhsatsız  olmasının seyahat uyarısının sebepleri arasında gösterilmesine yönelik soruya,  "Hiçbir hastaya ya da turiste şu ilacı kullanacaksın şeklinde bir dayatma  yapılamaz." şeklinde yanıt verdi.
 
Kovid-19 tedavisinde tek bir tedavi yöntemi ya da ilacın olmadığını  belirten Çavuşoğlu, "Kimse zorla bir tedaviye tabi tutulamaz, kimseye zorla bir  ilaç verilemez. Kovid-19'la mücadelede her ülkenin çeşit çeşit tedavileri var.  Burada önemli olan hastaya tedavi olmadan önce ne tür bir tedavi istediğinin  sorulması ve alacağı tedavi konusunda yazılı olurunun alınmasıdır. Tabii ki  doktorlar yoğun bakımdaki ya da entübe olmuş hastalarla ilgili anlık kararlar  verebilir." dedi.
 
Çavuşoğlu, Alman Sağlık Bakanlığı ve uzmanları Türkiye'deki tedavi  yöntemleri ve hastaneleri görmeye davet ettiklerini de belirterek, "Türkiye'de  bir turistte virüs görülürse, durumu da ağır değilse 14 günlük izolasyon sürecini  isterse hastanede değil oteldeki izole bir bölgede geçirebilir. Bunun için  hazırlığımız var, otellerde izole bölümler ayrıldı ki pozitif vaka varsa o kişi  orada tatilini sürdürsün, diğerlerine bulaştırmadan aynı hizmetleri alsın. Her  türlü alternatifi düşünerek tedbir aldık ve bunun da sertifikasyonunu Alman  şirketleriyle birlikte yaptık." şeklinde konuştu.
 
Alman Bakan Maas'a Libya konusunda sorulan soruya da yanıt veren  Çavuşoğlu, "Halife Hafter Berlin'de, Moskova'da ve ülke yönetimine el koyduğunda  şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Biz Libya'da tarafların masaya oturması  konusunda katkımızı sürdüreceğiz. Geçmişte bizim teşvikimizle meşru Fayiz  es-Serrac yönetimi Berlin'de ortak deklarasyonu kabul etti, Moskova'da bir  ateşkes belgesine imza attı, daha sonra da yapıcı bir tutum sergiledi. 5 5  formatında da yapıcı tutum sergileyeceğinden eminiz. Burada bizlerin de yapıcı  tutumu önemli ve belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.
 

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