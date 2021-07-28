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Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:06 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 12:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

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