Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ile görüştü
28 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:06 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 12:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.
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