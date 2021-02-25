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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 14:08 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 14:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınadığını belirterek "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız." dedi.


Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'da Dışişleri ve Dış  Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya  çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Çavuşoğlu, "Biz dünyanın  neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız.  Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını  verdi.
 
Çavuşoğlu, demokrasilerde vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri  yapmasının, hatta istifa çağrısında bulunmasının doğal olduğunu belirterek "Ama  askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa  çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı  bir kere daha şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Bölgenin istikrarı için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğunu ve  bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu tür darbe  girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi  bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde  etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa  olsun darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.

 

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Ermenistan darbe Dışişleri Bakanı
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