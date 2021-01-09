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Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi'ye taziye

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 18:37 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 18:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüşerek, bugün gerçekleşen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.
 
Endonezya’da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.
 
Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya
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