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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Mısır'la temaslarımız başladı

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 11:02 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 11:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler hakkında konuşarak, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır  ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinin ilişkilerde 2013'ten bu yana süren  kopukluk nedeniyle zaman aldığını ve her iki tarafın da normalleşme için herhangi  bir ön koşul öne sürmediğini belirterek, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem  de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde  temaslarımız başladı." dedi. 
 
Çavuşoğlu, dış politikaya dair güncel gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA)  ve TRT muhabirlerine değerlendirdi.
 
Katar'ın başkenti Doha'da dün düzenlenen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü  Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye konusunda yeni bir üçlü istişare süreci  başlatılmasının, Suriye meselesine nasıl katkı sunacağına ilişkin soru üzerine  Çavuşoğlu, Katar'ın, son dönemde özellikle sahadaki insani durum karşısında daha  somut adım atmak istediğine dikkati çekti.
 
Çavuşoğlu, "Katar'ın inisiyatifiyle önce kıdemli memurlar düzeyinde  toplantılar yaptık. Daha sonra bunu bakanlar düzeyinde gerçekleştirme kararı  aldık ve bugün ilk toplantısını yaptık." diye konuştu.
 
Böylelikle insani yardımların ulaştırılması ve eğitim konularında adım  atılacağına işaret eden Çavuşoğlu, amaçlarının tüm Suriye'ye istikrarın, barışın  ve siyasi çözümün gelmesi olduğunu söyledi.
 
Çavuşoğlu, "Bu çalışma, Cenevre sürecine ya da İran'ın da içinde  olduğu Astana sürecine ya da başka süreçlere, başka formattaki toplantılara  alternatif değil, tamamlayıcı. Üç ülke olarak birlikte yapabileceğimiz şeyler var  sahada, onun için bir araya geldik." ifadesini kullandı.
 
Bu yeni üçlü formatı devam ettirme kararı aldıklarını ve kıdemli  memurlar düzeyinde de bu iş birliğinin devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, bir  sonraki toplantının Türkiye'de olacağını bildirdi.
 
"Afganistan barış süreci toplantısını nisan ayında (İstanbul'da)  yapmayı planlıyoruz"
Çavuşoğlu, ABD'nin, Afganistan barış anlaşmasının sonuçlandırılması  için Türkiye'nin bir toplantıya ev sahipliği yapması yönündeki önerisi göz önünde  bulundurulduğunda, süreçte Türkiye'nin devreye girip girmediği şeklindeki soruya,  "Türkiye zaten başından beri devrede. Bu imza törenine çağırılan az sayıda  ülkeden bir tanesiydik ve Afganistan'da en önemli aktörlerden biriyiz." yanıtını  verdi.
 
Türkiye'nin, bu müzakerenin her iki tarafının da güvendiği bir ülke  olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hem Taliban, hem müzakere heyeti, yani hükümet  tarafı da böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmamızı daha önce bizden  istemişlerdi." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref  Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul  ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kendisinin de Doha'da (geçen yıl ABD-Taliban  anlaşması imza töreninin hemen ardından Taliban liderliğinin siyasi işlerden  sorumlu yardımcısı ve Katar'daki Müzakere Heyetinin Başkanı) Molla Abdul Gani  Baradar'la görüştüğünü belirtti.
 
"Sürece katkı sağlasın diye bir Afganistan özel temsilcisi de  atayacağız" bilgisini veren Çavuşoğlu, Türkiye'de düzenlenmesi öngörülen  toplantıya ilişkin şunları kaydetti:
"Tabii, bu toplantıyı tek başımıza yapmayacağız. Burada da Katar  sürecine alternatif bir toplantı değil, orayı destekleyici bir toplantı. Kardeş  Katar'la da koordinasyon içinde bunu yapacağız, Türkiye'de yapacağız ama bu  toplantı sadece bir otel ver, oda ver olmayacak. Amacımız ne? Taliban'la hükümet  arasında başlayan müzakerenin sonuç odaklı olarak devam etmesi. Belki bir  toplantıda her konuda anlaşma sağlanamayabilir ya da bir çözüm çıkmayabilir ama  bu devam eden bir süreç. Ben inanıyorum ki, gerek Türkiye olarak yaptığımız  görüşmelerle gerekse tüm uluslararası toplumla gerçekleştireceğimi bu Afganlar  arası toplantıda Türkiye olarak önemli katkı sağlayacağız."
 
Çavuşoğlu, toplantının ne zaman düzenleneceğine dair, "Nisan ayında  yapmayı planlıyoruz. Tarihini, içeriğini konuşuyoruz. Böyle bir anlaşmada tabii,  herkesin kolayca gelebilmesi için nerede olduğu normal şartlarda önemli değil  ama, lojistik bakımdan sanki İstanbul daha kolay olacak gibi." bilgisini  paylaştı.
 
Taliban'la görüşmelere ilişkin Çavuşoğlu, "Temsilcisiyle,  müzakerecilerle görüştük, görüşüyoruz da. Mesajlarımızı da gönderiyoruz. Örneğin  'Bu saldırılara son verin. Saldırılar varken gerçek anlamda müzakere olmaz.'  diyoruz. Herkes temas ediyor, Amerikalılar biliyorsunuz anlaşma imzaladı  Taliban'la." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı"
Türkiye- Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde iki ülkenin de  herhangi bir ön koşul öne sürüp sürmediğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları  dile getirdi:
"Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir  ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey  olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir  yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister  istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki  tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde  görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de  dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde  temaslarımız başladı."
 
Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile daha önce  uluslararası toplantılarda denk geldikçe görüştüklerini, iki yıl önce de New  York'ta bir araya geldiklerini, 2013'ten bu yana ilişkilerde kopukluk olduğu için  ön şarttan ziyade, temasların aşama aşama gerçekleştiğini anlattı.
 
"Somali'ye bir ziyaret planlıyoruz"
İç sorunlar yaşayan Somali'ye ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin kardeş  ülke gördüğü Somali'ye önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Somali'de seçim  konusunda tüm tarafların bir an önce anlaşmaya varması önemli. Hepsi bizim  kardeşimiz Somali'de. Ayrım yapmaksızın herkesi, halkı kucaklıyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Çavuşoğlu, Somali'nin güçlenmesi için Türkiye'nin destek verdiğine  işaret ederek, "Ama seçim konusunda kendi aralarında anlaşıp bir an önce  uzlaşıyla adım atmalarında fayda var. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede, sürece  olan desteğimizi vurgulamak için Somali'ye bir ziyaret planlıyoruz. Onlar da  gelmemizi arzu ediyor." dedi.
 
"(S-400 krizinin aşılmasına ilişkin Girit modeli önerisi) ABD ile  herhangi bir model üzerinde hiç konuşmadık"
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında S400 gibi meselelerin ele  alınması için liderler düzeyindeki görüşmenin mi beklendiği, bunun için öngörülen  bir tarih olup olmadığı yönündeki soruya, "Liderler düzeyinde bir görüşme tabii,  liderlere bağlı. Onlar adına şu tarihte, bu tarihte olacak diye bir şey söylemem  doğru olmaz ama uygun bir zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğini görüyoruz."  yanıtını verdi.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik  Danışmanı Jake Sullivan'la, kendisinin de mevkidaşı Antony Blinken'la görüştüğünü  hatırlatan Çavuşoğlu, Blinken'la uzun ve samimi bir görüşme yaptıklarını aktardı.
 
Çavuşoğlu, "En nihayetinde tüm bu farklı düşündüğümüz konuları oturup  samimice masa etrafında sonuç odaklı, çözüm odaklı görüşme konusunda mutabık  kaldık." değerlendirmesini yaptı.
 
"S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD  tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" şeklindeki soruya  Çavuşoğlu, "Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık. Model üzerinde  hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular...  Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi  değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz."  yanıtını verdi.
 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bölge  turu kapsamında Türkiye'ye geleceği bilgisini vererek, "25'inde (Mart) Türkiye'ye  gelmek istediklerini söylediler. Ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler var,  bölgesel meseleler var, Asya'yı, Avrasya'yı ilgilendiren konular var. Kovid-19'la  mücadele, gündemde olan tüm konular ele alınacak." diye konuştu.
 
"AB'ye yol haritası taslağımızı gönderdik, yanıt bekliyoruz"
Bakan Çavuşoğlu, "Fransa ve Almanya ile liderler düzeyindeki sıcak  temasların bazı eylem planları gibi somut sonuçları olacak mı?" şeklindeki  soruya, liderler düzeyindeki görüşmelerin, pozitif ortamın devam etmesinde çok  faydalı olduğu şeklinde cevap verdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli olarak Almanya Başbakanı  Angela Merkel'le görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron'la yaptığı son görüşmeye ilişkin de "Bugüne kadar Macron'la  yaptıkları en pozitif görüşme diyebilirim. Sonuçta istişareleri başlattık. Mesela  anlaşamadığımız Suriye konusu var, şimdi Libya var. Diğer taraftan danışmanlar  düzeyinde görüşmeler oldu, oluyor." ifadesini kullandı.
 
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderleriyle doğrudan  görüşmesinin bazı konularda somut adım atılması için faydalı olduğunu söyledi.
 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye-AB  ilişkileri konusunda bir yol haritası üzerine çalışma kararı alındığını  hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz onlara teklifimizi gönderdik, yol haritası  taslağımızı. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin gönderdiği yol haritasının, aslında bilinen konuların  bugünün gerçeklerine uygun şekilde güncellenmesini içerdiğini belirten Çavuşoğlu,  Türkiye- AB ilişkilerinde pozitif atmosferin önemli olduğunu ancak Türkiye'nin  AB'den Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, göç mutabakatının  güncellenmesi, terörle mücadele gibi somut beklentilerinin olduğunun altını  çizdi.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in talebi üzerine gelecek  hafta telefonda görüşeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "AB ülkeleriyle,  liderleriyle, dışişleri bakanlarıyla (görüşmeleri) baya yoğunlaştırdık. Gelecek  hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmemiz olacak.  Sonra zaten NATO zirvesi olacak. Diplomasi pandemiye rağmen yoğunlaştı, çok  hızlandı." diye konuştu.
 
"Suudi Arabistan ve BAE olumlu adım atarsa biz de olumlu adım  atarız"
Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),  Katar'la yeni bir sürece girdiler. Bunun Türkiye'yle de olması, negatif havanın  dağıtılması anlamında önümüzdeki günlerde somut gelişmeler olabilir mi, temaslar  oluyor mu?" şeklindeki soruya, "Faydası olabilir. Son zamanlarda Abu Dabi'den  daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların  azaldığını görüyoruz. Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize  yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda." cevabını  verdi.
 
Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da ikili hiçbir problemi olmadığını,  ilişkilerin gayet iyi olduğunu ama gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra  onların bu konuyu ikili mesele haline getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Halbuki  bu ikili mesele değildi. Bu ölen bir kişi için adalet arayışıydı ve 'cinayeti  işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun' dedik. Dinimiz de  böyle söylüyor. Sonuçta onlar tarafından bir ikili mesele haline geldi bu konu.  Biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la Kasım  2020'de Nijer'de samimi ve faydalı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "O  diyaloğu devam ettirme konusunda mutabık kaldık. Arada yazışıyoruz. Suudi  Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre.  Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli.  Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil." şeklinde konuştu.
 
"(Kıbrıs) Müzakere başlarsa AB yine gözlemci olacak"
Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs görüşmelerine katılmak istemesine ilişkin  soru üzerine, şunları kaydetti:
"Bir sorunun çözülmesi konusunda herkes katkı sağlayabilir, herkes  görüşünü de söyleyebilir. Ama müzakerelerde AB bir taraf değil, olmamalı da.  Neden? Çünkü Rum kesimi AB üyesi. Haksız bir şekilde anlaşmalara ve uluslararası  hukuka aykırı bir şekilde üye oldu. AB de bugüne kadar tamamen Rum tarafını tuttu  ve Türk tarafının haklarını, Türk tarafını yok saydı. Yani sembolik görüşmeler  oldu ama, yok saydı."
 
AB'nin müzakerelerin bir parçası olmasının söz konusu olmadığını  belirten Çavuşoğlu, görüşmelerin zaten BM çatısı altında yürütüldüğünü, AB'nin  daha önceki toplantılara gözlemci olarak katıldığını anlattı.
 
Çavuşoğlu, 3 garantör ülke ve BM'nin katılımıyla yapılacak 5 1  toplantılarına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Şimdi önümüzde 5 1 toplantısı olacak. Bunun amacı, bizim  teklifimizdi, müzakere için bir zemin var mı yok mu taraflar arasında bunu  göreceğiz. AB bir taraf olmadığı için ve o güven bunalımından dolayı, özellikle  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) AB'yi buraya almak istemiyor. Bundan AB  alınganlık göstermesin, çünkü bir taraf değil. Yani benim görüşlerimi  gözlemleyecek diye bir şey yok. Ama müzakere zemini olursa ve müzakere başlarsa  AB yine gözlemci olacak. Burada AB'yi dışlamıyoruz."
 
Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini ancak sonuç  alınamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "53 sene daha neyi müzakere edeceğiz.  Olmayacak şeyi neden müzakere edelim? Niye enerjimizi tüketelim? İki devlet  olduğu zaman dünyanın sonu mu olacak, yer yerinden mi oynayacak? Bunun izahını  bize yapsınlar." dedi.
 
Çavuşoğlu, süreçte gerçekçi çözümlerin ortaya atılması gerektiğini  vurguladı.
 
"Yaptırımdan korkan bir ülke değiliz"
Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin,  AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına  ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Önce prensip olarak şunu söyleyeyim. Ekim  ayındaki zirvede yaptırım dilini kullandılar, sahada cevabını verdik. Aralık  zirvesinde pozitif bir dil kullandılar, olumlu cevap verdik. Biz yaptırımdan  korkan bir ülke değiliz. Yaptırımı hiç konuşmuyoruz bile." dedi.
 
Türkiye'nin, "yaptırım olmadı diye sevinecek bir ülke olmadığını"  vurgulayan Çavuşoğlu, "Yaptırım kararı alırlarsa ne cevap alacaklarını çok iyi  biliyorlar. Ama biz onu konuşmuyoruz bile, görüşmelerde, 'ilişkilerde pozitif bir  atmosfer var, yaptırımı da değerlendirmezsiniz değil mi?' diye imasını bile  yapmıyoruz. O aşamaları biz çoktan geçtik Türkiye olarak. Biz iş birliğimizi  somut adımlarla nasıl geliştireceğiz, onu konuşuyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.

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