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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 'Milletimiz adına teslim aldık'

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 13:49 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 13:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.


Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
 
Görüşmede heyetler de hazır bulundu. Ayrıca, ikili görüşmede Macaristan’da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “2015’te Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.
 
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