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Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İlk olacak...

10 Mart 2021 Çarşamba - 10:33 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 11:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, Kırgızistan için de tehdit  oluşturduğunu belirtti. 
 
Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le baş başa  ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Toplantıda, mevkidaşıyla ikili ilişkileri her boyutuyla ele  aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin de iki  ülkenin kardeşliğinin bir nişanesi olduğunu söyledi.
 
Çavuşoğlu, eğitim ya da diğer alanlarda FETÖ gibi terör örgütlerine  ihtiyaç bulunmadığına dikkati çekerek "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan  için de tehdittir." ifadesini kullandı.
 
Bunu her vesileyle dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tür  terör örgütlerinden de suç şebekelerinden de inşallah tamamen kurtulacağız." diye  konuştu.
 
İki ülkenin eğitim ve bilim alanında da iş birliğini geliştirdiğine  dikkati çeken Çavuşoğlu, Maarif Vakfının Kırgızistan'da eğitim kalitesi çok iyi  olacak şekilde anaokulundan liseye kadar okullar açacağını bildirdi.
 
Çavuşoğlu, "Maarif okulu, Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu  olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.
 
 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'in açıklamalarının satır başları:
 
Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur.
 
Kırgızistan’a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz.

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Bakan Çavuşoğlu FETÖ Maarif Vakfı okulu
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