Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İlk olacak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, Kırgızistan için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’le baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, mevkidaşıyla ikili ilişkileri her boyutuyla ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin de iki ülkenin kardeşliğinin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, eğitim ya da diğer alanlarda FETÖ gibi terör örgütlerine ihtiyaç bulunmadığına dikkati çekerek "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir." ifadesini kullandı.

Bunu her vesileyle dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tür terör örgütlerinden de suç şebekelerinden de inşallah tamamen kurtulacağız." diye konuştu.

İki ülkenin eğitim ve bilim alanında da iş birliğini geliştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Maarif Vakfının Kırgızistan'da eğitim kalitesi çok iyi olacak şekilde anaokulundan liseye kadar okullar açacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Maarif okulu, Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.