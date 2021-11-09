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Bakan Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

09 Kasım 2021 Salı - 12:08 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 12:08

İsviçre’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.


Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
 

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