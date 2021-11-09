Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’yle işbirliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü
09 Kasım 2021 Salı - 12:08 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 12:08
İsviçre’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
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