Bakan Çavuşoğlu'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Atina beklediği desteği bulamadı. Bu güne kadar Avrupa Birliği'nden de bulamadılar. Şimdi ise Oruç Reis'in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar. Son - günlerdeki mesajlar biraz daha ılımlı.

- Önkoşul koymaya başlarlarsa bizim de önkoşullarımız olur, onlar da bunları yerine getirmek zorunda.

- Biz çok samimi bir şekilde Yunanistan 'la sorunları diplomasi yoluyla çözmek için iyi niyetli tekliflerde bulunduk. Ama Yunanistan buna yanaşmadı.

- Geminin periyodik bakımı yapıldıktan sonra faaliyet alanına döner. Barbaros Hayrettin Paşa da periyodik bakımı yapıldıktan sonra bölgeye döndü, araştırmalarını yapıyor. Bu bakımların yapılma süreci faaliyetten taviz verildiği anlamına gelmez.

- Geçmişte diplomasiye bir fırsat verdik ama Yunanistan bunu ters tepti.

- Gemiyi periyodik bakım için bölgeden limana çektik. Bu süreç Yunanistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirebilir dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Bizzat kendim de söyledim.