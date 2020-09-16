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Bakan Çavuşoğlu'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

16 Eylül 2020 Çarşamba - 21:02 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 21:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK'te açıklama yapıyor.


Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;
 
- Atina beklediği desteği bulamadı. Bu güne kadar Avrupa Birliği'nden de bulamadılar. Şimdi ise Oruç Reis'in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar. Son - günlerdeki mesajlar biraz daha ılımlı.
 
- Önkoşul koymaya başlarlarsa bizim de önkoşullarımız olur, onlar da bunları yerine getirmek zorunda.
 
- Biz çok samimi bir şekilde Yunanistan'la sorunları diplomasi yoluyla çözmek için iyi niyetli tekliflerde bulunduk. Ama Yunanistan buna yanaşmadı.
 
- Geminin periyodik bakımı yapıldıktan sonra faaliyet alanına döner. Barbaros Hayrettin Paşa da periyodik bakımı yapıldıktan sonra bölgeye döndü, araştırmalarını yapıyor. Bu bakımların yapılma süreci faaliyetten taviz verildiği anlamına gelmez.
 
- Geçmişte diplomasiye bir fırsat verdik ama Yunanistan bunu ters tepti.
 
- Gemiyi periyodik bakım için bölgeden limana çektik. Bu süreç Yunanistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirebilir dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Bizzat kendim de söyledim.

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