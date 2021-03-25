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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 12:44 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 12:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 
 
 
 
 
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