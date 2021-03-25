Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.