Bakan Çavuşoğlu: Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan- Ermenistan çatışması hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
Bugün Azerbaycan büyükelçiliğini ziyaret ettik. Türkiye ve Türk halkının desteğini vurgulamak istedik. Ceyhun kardeşimle bir kez daha görüştük. gelişmeleri beraber takip ediyoruz.
Bu sabah Almanya Dışişileri Bakanı Heiko Maas ile görüştük. Son gelişmeleri, Karabağ meselesini ve Ermenistan’ın saldırganlığını ele aldık. Nasıl çözülmesi konusunda da düşüncelerimizi de paylaştık. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadıkça bu sorun çözülmez.
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve birlik konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen Minsk Üçlüsü eşbaşkanları ve AGİD bu sorunun çözümü konusunda hiçbir adım atmadı.
Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu konuya ilgi gösteren, Azerbaycanla Ermenistan’ı eşit tutmamaları gerekiyor.
Bugün haklı olarak ve doğru bir şekilde Ukrayna ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama söz konusu Azerbaycan olunca, toprakları işgal edilen Azerbaycanla Ermenbistan’ı eşit tutuyorlar. Bu yanlış ve haksız bir yaklaşım. Heiko Maas’a da bunu bugün söyledim. Biz Türk milleti olarak her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduk. Tıpkı kardeş Azerbaycan’ın bizim yanımızda olduğu gibi. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya’ya barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azad edilsin.