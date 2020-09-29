Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i büyükelçilik binasında ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Ermenistan çatışması hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Bugün Azerbaycan büyükelçiliğini ziyaret ettik. Türkiye ve Türk halkının desteğini vurgulamak istedik. Ceyhun kardeşimle bir kez daha görüştük. gelişmeleri beraber takip ediyoruz.

Bu sabah Almanya Dışişileri Bakanı Heiko Maas ile görüştük. Son gelişmeleri, Karabağ meselesini ve Ermenistan’ın saldırganlığını ele aldık. Nasıl çözülmesi konusunda da düşüncelerimizi de paylaştık. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadıkça bu sorun çözülmez.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve birlik konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen Minsk Üçlüsü eşbaşkanları ve AGİD bu sorunun çözümü konusunda hiçbir adım atmadı.

Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu konuya ilgi gösteren, Azerbaycanla Ermenistan’ı eşit tutmamaları gerekiyor.