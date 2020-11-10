Bakan Çavuşoğlu: "Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Kırgızistan'daki seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" dedi.
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Ermenistan'ın yenilgiyi kabulüne ilişkin de açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor" dedi. "Ermenistan saldırganlığının bedelini ödedi" diyen Çavuşoğlu Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" diyerek desteğini yineledi.