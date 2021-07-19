Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik Kovid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
DHA | 19 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 13:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye yönelik Covid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.
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