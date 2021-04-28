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Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

DHA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 16:06 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 16:06

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.


 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansının düzenlediği İsviçre'nin Cenevre kentinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la Cenevre’de görüştük. Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kıbrıs konferansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.
 
KIBRIS TÜRK TARAFININ ÖNERİSİNE TAM DESTEK 
 
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir" ifadesine yer verdi.
 

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