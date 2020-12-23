Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıldönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret ettik, Bangabandu’nun saygıdeğer anısına defter imzaladık ve çelenk bıraktık” ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş’te Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş’te Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti
DHA | 23 Aralık 2020 Çarşamba - 9:32 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 9:32