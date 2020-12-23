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Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş’te Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti

DHA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 9:32 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 9:32

Bangladeş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangabandhu Anıt Müzesi’ni ziyaret etti.


Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıldönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret ettik, Bangabandu’nun saygıdeğer anısına defter imzaladık ve çelenk bıraktık” ifadelerini kullandı.
 

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