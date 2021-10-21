Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü
DHA | 21 Ekim 2021 Perşembe - 15:29 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 15:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile telefonda görüştü.
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