Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Karimov ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan’ın Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştük. İşgalde hasar gören Yukarı Karabağ’daki Azerbaycan kültürel mirasının restorasyonu için her türlü desteği vereceğiz. UNESCO başta olmak üzere uluslararası platformlarda haklı davasının arkasındayız" ifadesini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Karimov ile görüştü
DHA | 02 Mart 2021 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 10:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov ile görüştü.
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