Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.
FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.