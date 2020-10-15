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Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz

15 Ekim 2020 Perşembe - 10:16 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 10:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.
 
FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu azerbaycan
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