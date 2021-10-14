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Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) |  14 Ekim 2021 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la  bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
 

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