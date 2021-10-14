Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) | 14 Ekim 2021 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
- Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan kendisini tanıyan olmayınca şok oldu
- Beykoz korkunç kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon otomobilin üstüne devrildi
- İstemeyerek bu işe girmişti! Devlet desteğiyle büyüdü, şimdi ise...
- Yargı'da katil belli oluyor!
- Lübnan karıştı, ordu harekete geçti! Halkın üstüne ateş açıldı
- Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman?