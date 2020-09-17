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Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

17 Eylül 2020 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 11:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
 
Görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı belirtildi.

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