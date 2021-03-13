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Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 19:44 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 19:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afganistan barış süreci ele alındı.
 
Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını bildirmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan
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