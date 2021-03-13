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Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
AA
| 13 Mart 2021 Cumartesi - 19:44
| Son Güncelleme : 13 03 2021 - 19:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi yaptı.
SONRA OKU
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede,
Afganistan
barış süreci ele alındı.
Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda
İstanbul
'da yapmayı planladıklarını bildirmişti.
ETİKETLER
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
Afgan
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