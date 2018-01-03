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Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket...

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 11:52 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 11:52

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(TSK'ye gıda temini) Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz." Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi.


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.
 
Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.
 

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