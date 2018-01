Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli , kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.