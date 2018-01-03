Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket...

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(TSK'ye gıda temini) Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz." Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi.

