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Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecek

08 Eylül 2021 Çarşamba - 15:01 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 15:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir.


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