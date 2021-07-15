15 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1600 -0.08
USD 8,5650 -0.23 ALTIN 504,600 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz!" ifadesini kullandı.


Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."
 

ETİKETLER

Bakan Bilgin 15 Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.