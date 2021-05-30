Bakan Bilgin açıkladı! İŞKUR'un teşvik ve desteklerinden 52 bin anne yararlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İŞKUR’un annelere sağladığı destekler hakkında bilgi verdi. Bakan Bilgin, annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla İŞKUR tarafından sağlanan teşvik ve desteklerden 52 bin annenin yararlandığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR ’un annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin açıklama yaptı.

İŞ’TE ANNE PROJESİ İLE KADINLARIMIZA DESTEK VERİYORUZ

Bakan Bilgin, İŞKUR’un düzenlediği kurs ve programlarla kadınların işgücü piyasasına hazırladıklarını belirterek “İş’te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelerimize günlük 110 TL tutarında ödeme yapıyoruz. Kadınlarımızın İş’te Anne Projesiyle çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 Milyon TL ödeme yaptık.” ifadelerini kullandı.

ANNELERE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Bakan Bilgin ayrıca, 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere aylık 400 TL’ye kadar çocuk bakım desteği ödendiğini belirtti.

Bu kapsamda destek, 2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursları ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan annelere veriliyor.

32 BİNİ AŞKIN ANNEMİZE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLDİ

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile de destek sağladıklarını bildiren Bakan Bilgin, uygulamanın başladığı 2016 yılından bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 Milyon TL yarım çalışma ödeneği verildiğini kaydetti.

Yarım çalışma ödeneği; kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere veriliyor. Analık izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş annelere aranan prim şartlarını sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için yarım çalışma ödeneği desteği sağlanıyor.

İŞ KULÜPLERİMİZLE ANNELERE MOTİVASYON DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Uzun süre çalışma hayatından uzak kalmış kadınlar da İş Kulübü eğitimleriyle çalışma hayatına adım atıyor. Bu hizmet kapsamında yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunarak kadınlara motivasyon desteği sağlanıyor.